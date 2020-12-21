Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского

В деле о хищениях в "оборонке" появился новый подозреваемый

В деле о хищениях в "оборонке" появился новый подозреваемый

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НАБУ объявило подозрение в получении взяток за обеспечение фирмы "Оптимумспецдеталь" контрактам с "Укроборонпромом" Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, а также нардеп 8 созыва и журналист Сергей Лещенко, передает RegioNews.

21 декабря 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении.

В НАБУ не уточнили, о ком именно идет речь, однако Сергей Лещенко написал, что это Игорь Гладковський, которому вручили подозрение по эпизоду, который был опубликован журналистами Бигус.Инфо перед выборами президента 2019 года.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования", - рассказали в НАБУ.

Благодаря действиям Гладковского-младшего ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За это он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют. Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ", - добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2019 года журналисты проекта "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковський - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского, его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн.