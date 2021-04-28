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28 апреля 2021, 19:41 1276

Полиция проводит масштабные обыски в Одессе: устанавливают причастных к криминалу людей

28 апреля 2021, 19:41 1276
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Некоторые подозреваемые имеют существенные связи с представителями преступного мира
Некоторые подозреваемые имеют существенные связи с представителями преступного мира
Фото: Нацполиция
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Одесские правоохранители проводят масштабные обыски у представителей криминалитета. Правоохранители устанавливают причастных к распространению преступного влияния в регионе.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники проводят обыски у представителей криминалитета региона. Проверяют причастность к установлению и распространению преступного влияния более 10-ти одесситов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе".

Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые "специализировались" на кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Ранее сообщалось, что правоохранители Одесской области ликвидировали преступную группу, которая наладила канал торговли людьми.

обыски криминал Одесса закон полиция область

 
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