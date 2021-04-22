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22 апреля 2021, 14:22 790

НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского

22 апреля 2021, 14:22 790
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Он фигурирует в деле о коррупции в "Укроборонпроме"
Он фигурирует в деле о коррупции в "Укроборонпроме"
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского Игоря.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Соответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля 2021 года, руководствуясь статьями 110 и 281 УПК Украины.

Игоря Гладковского подозревают в получении 950 тыс. Грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом.

Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года, поэтому Гладковський-младший не имел возможности затягивать досудебное расследование.

Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако он трижды не явился", - рассказали в НАБУ.

Напомним, 21 декабря НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке" появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковський - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского, его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн.

НАБУ Укроборонпром коррупция розыск уголовное дело Олег Гладковский Игорь Гладковский

 
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