В Украину вернулись Гладковские: после осмотра в аэропорту их отпустили

Пограничники остановили фигуранта дела лишь на 5-7 минут

Пограничники остановили фигуранта дела лишь на 5-7 минут

Фото: из открытых источников

В Украину вернулся фигурант дела о хищениях в оборонной отрасли Игорь Гладковский. Вместе с ним прилетел также и его отец - бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Пограничники "Борисполя" задержали фигуранта дела на несколько минут и вскоре отпустили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" его остановили пограничники на 5-7 минут, но в дальнейшем отпустили.

Напомним, 22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке” появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.