ДБР проводить обшуки в корпорації "Богдан" і на заводі, яким володів Порошенко - ЗМІ

Правоохоронці розслідують постачання підрозділам ЗСУ неякісної продукції

Правоохоронці розслідують постачання підрозділам ЗСУ неякісної продукції

Фото: із відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у низці підприємств в Києві та інших регіонах в рамках кримінальної справи за фактами закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в ДБР, передає Regionews.

Зокрема, слідчі дії проводяться на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

Протягом 2015-2019 років дані підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку в ЗС України військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів, а саме: постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251; понад 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172; проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші", - повідомив співрозмовник.

За інформацією джерела, в ході досудового розслідування мають бути вивчені обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України в зв'язку з завищенням вартості товарів і послуг і поставками в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

Президентом корпорації АК "Богдан Моторс" є колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Заводом "Кузня на Рибальському" до 2018 року володів п'ятий президент України Петро Порошенко. Він продав його співвласнику групи ТАС, бізнесмену Сергію Тігіпку.

Нагадаємо, 26 квітня в Україну повернулися Гладковські: після огляду в аеропорту їх відпустили. Того ж дня Гладковському-молодшому прокурори САП вручили обвинувачення.

Відомо, що 22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.