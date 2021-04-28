На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок

Мэр Труханов на заседании также был без маски

Мэр Труханов на заседании также был без маски

Фото: PavlovskyNews

Во время проведения сессии Одесского городского совета в зал вошли правоохранители - один из присутствующих вызвал полицию, поскольку часть депутатов в зале были без масок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Несмотря на это, показания у заявителя полицейским не удалось взять.

Мужчина громко потребовал привлечь к ответственности Геннадия Труханова, поскольку мэр несет ответственность за работу собрания и сам был без маски. Однако его сразу же жестко вывела из зала муниципальная охрана.

Как отмечает издание, правоохранители сами не определились с тем, как следует действовать в ситуации, когда без масок сидит половина зала депутатов.

Напомним, ранее Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе

Также сообщалось, что Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны.