На Сумщине из горящего дома полицейские успели спасли ребенка
В г. Белополье в одном из домов случился пожар, на место происшествия немедленно выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции. Они выяснили, что из дома смог выбраться только мужчина, а пятилетний ребенок остался внутри.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.
Попав внутрь, правоохранители нашли мальчика, вынесли его во двор и оказали первую домедицинскую помощь
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а мужчина госпитализирован в больницу с многочисленными ожогами", - сообщили в полиции.
Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили пожар.
По данному факту в полиции проводится проверка, устанавливается причина возгорания дома.
Напомним, в Черкассах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жителей.