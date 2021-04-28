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28 апреля 2021, 16:37 69

На Сумщине из горящего дома полицейские успели спасли ребенка

28 апреля 2021, 16:37 69
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Житель дома 24-летний мужчина смог самостоятельно выбраться, а вот 5-летний мальчик остался
Житель дома 24-летний мужчина смог самостоятельно выбраться, а вот 5-летний мальчик остался
Фото: Нацполиция
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В г. Белополье в одном из домов случился пожар, на место происшествия немедленно выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции. Они выяснили, что из дома смог выбраться только мужчина, а пятилетний ребенок остался внутри.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Попав внутрь, правоохранители нашли мальчика, вынесли его во двор и оказали первую домедицинскую помощь

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а мужчина госпитализирован в больницу с многочисленными ожогами", - сообщили в полиции.

Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили пожар.

По данному факту в полиции проводится проверка, устанавливается причина возгорания дома.

Напомним, в Черкассах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жителей.

Сумы пожар Дом полиция ГСЧС дети

 
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