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28 апреля 2021, 16:32 9

На Буковине бросили "коктейль Молотова" в дом главы ОТГ

28 апреля 2021, 16:32 9
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Пожаром повреждены гараж, машина и часть дома
Пожаром повреждены гараж, машина и часть дома
Фото с Facebook-страницы Георгия Коблюка
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Главе Чагорской тергромады в Черновицкой области подожгли дом, бросив "коктейль Молотова", открыто уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Буковина.

Председатель Чагорской общины Георгий Коблюк утверждает, что это уже третья попытка его запугать и связывает поджог с "налоговыми войнами".

По его словам, в общине есть предприниматели-миллионеры, которые не хотят платить налоги. Поэтому при поддержке прокуратуры община взимает деньги через суд.

В день поджога Коблюк и его семья не ночевали дома. Поэтому никто не травмировался.

На видео с камер наблюдения видно, что дом подожгли примерно в 3:30. "Коктейль Молотова" бросили со стороны соседского двора. Огонь повредил гараж, машину и часть дома. Из квартиры до сих пор не выветрились испарения угарного газа.

Я и моя семья теперь боимся спать дома. Если бросают "коктейли Молотова", то это уже угроза жизни, — говорит Коблюк.

В комментарии пресс-секретарь полиции области Татьяна Андрийчук сказала, что по факту поджога открыли уголовное производство. Подозреваемых пока не нашли.

Как сообщалось, киевскому чиновнику угрожали бутылками с "коктейлем Молотова". В КГГА это связывают с зачисткой города от незаконных МАФов.

поджог ОТГ Черновицкая область полиция коктейль молотова

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