На Буковине бросили "коктейль Молотова" в дом главы ОТГ

Пожаром повреждены гараж, машина и часть дома

Пожаром повреждены гараж, машина и часть дома

Фото с Facebook-страницы Георгия Коблюка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Буковина.

Председатель Чагорской общины Георгий Коблюк утверждает, что это уже третья попытка его запугать и связывает поджог с "налоговыми войнами".

По его словам, в общине есть предприниматели-миллионеры, которые не хотят платить налоги. Поэтому при поддержке прокуратуры община взимает деньги через суд.

В день поджога Коблюк и его семья не ночевали дома. Поэтому никто не травмировался.

На видео с камер наблюдения видно, что дом подожгли примерно в 3:30. "Коктейль Молотова" бросили со стороны соседского двора. Огонь повредил гараж, машину и часть дома. Из квартиры до сих пор не выветрились испарения угарного газа.

Я и моя семья теперь боимся спать дома. Если бросают "коктейли Молотова", то это уже угроза жизни, — говорит Коблюк.

В комментарии пресс-секретарь полиции области Татьяна Андрийчук сказала, что по факту поджога открыли уголовное производство. Подозреваемых пока не нашли.

Как сообщалось, киевскому чиновнику угрожали бутылками с "коктейлем Молотова". В КГГА это связывают с зачисткой города от незаконных МАФов.