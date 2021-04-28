Терехов не способен отстаивать интересы Харькова в Киеве – эксперт

Как только Терехов пытается что-то решить самостоятельно, то попадает в глупые истории, считает эксперт

Как только Терехов пытается что-то решить самостоятельно, то попадает в глупые истории, считает эксперт

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов сегодня не является тем руководителем города, который готов отстаивать интересы харьковчан в Киеве. Пока он лишь пользуется служебным положением и админресурсом, при этом ежедневно показывает свою практическую неспособность и скандальность.

Как пишет в своем блоге эксперт Владимир Цыбулько, предстоящие осенние выборы мэра Харькова для центральной власти, а именно для Офиса Президента, уже сегодня выглядят очень непросто. Учитывая также то, что у партии власти нет своей кандидатуры для похода на выборы.

И Игорь Терехов, не лучший соратник Кернеса, по стечению обстоятельств, и при поддержке главы МВД стал именно той фигурой, которая Банковой показалась удобной. Так что Терехов – формально все еще как бы под флагом своего покойного шефа (хотя Терехов уже сознательно выводит Кернеса с информпространства и агитирует больше под брендом Успешный Харьков. Игорь Терехов), но по факту он на контакте с Киевом, откуда получает ценные указания. Хотя вряд ли ему это поможет", – пишет эксперт.

При этом, как отмечает Цыбулько, как только он пытается что-то решить самостоятельно, то попадает в глупые истории: "Из последнего – поджог машин людей по изданию оппонента. Не могли из Киева такое санкционировать, это чистая самодеятельность. За что, кстати, Терехова в Киев вызвали и по голове настучали. Но он не может быть круглосуточно на дистанционном управлении, так что обязательно еще как-то накосячит".

Также, как отмечает эксперт, сегодня Терехов практически не влияет на процессы в Харькове. К тому же, и команда, которую собрал Кернес – разбегается, а управлять городом без своих людей практически невозможно.

"И никто особенно с Тереховым работать не хочет. Ведь он сейчас никто, хотя и и.о. мэра. Стать кем-то может, если выиграет выборы. Но это еще большой вопрос. Избирательная кампания еще не стартовала, полный набор кандидатов неизвестен, а Терехов ведет свою кампанию в режиме фальстарта, пользуясь служебным положением и админресурсом. Так что идти к нему в команду нет смысла спешить, через пару месяцев можно остаться ни с кем и ни с чем", – считает эксперт.

Кроме того, как пишет Цыбулько, влиятельным харьковчанам Терехов может быть интересен только как посредник между Харьковом и Киевом, но и в этой роли он выглядит странно.

Что это за посредник харьковских элит, если он постоянно на телефонном управлении из Киева? Он в Харькове чьи интересы пытается представлять? Рано или поздно вопрос может стать очень важный о том, насколько Терехов свой для тех харьковских элит, которые пока сохраняют нейтралитет", – пишет Цыбулько.

Также, по мнению эксперта, весь нынешняя вес Терехова как политической фигуры создан при поддержке из Киева, а не его собственным ресурсом. При этом, он с каждым днем ​​умудряется показать свою практическую неспособность, скандальность и просто репутационную токсичность – именно для тех, кто его решил поддержать.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Также напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Избирательная кампания де-факто уже стартовала. В настоящее время в Харькове очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. В городе катастрофически не хватает мест в больницах, кислорода и аппаратов ИВЛ. Смертность в Харькове – одна из самых высоких по стране. При этом Терехов в разгар третьей волны эпидемии улетел в Турцию , где, по информации СМИ, отдыхал в роскошном отеле.