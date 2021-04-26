Зеленский поручил Ермаку подготовить его встречу с Путиным

Пока неизвестно, где именно состоится встреча

Пока неизвестно, где именно состоится встреча

Офис президента

Об этом Зеленский сообщил в ходе поездки на ЧАЭС, пишет RegioNews.

"Я действительно предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил в Москве. Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться", - сказал глава государства.

В Кремле этот факт не отрицают, однако подчеркнули, что пока деталей нет.

Напомним, ранее в ТКГ сообщили, что встреча Зеленского и Путина может пройти только в нейтральной стране.