Зеленский поручил Ермаку подготовить его встречу с Путиным
Пока неизвестно, где именно состоится встреча
Пока неизвестно, где именно состоится встреча
Президент Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организацию встречи с Путиным.
Об этом Зеленский сообщил в ходе поездки на ЧАЭС, пишет RegioNews.
"Я действительно предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил в Москве. Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться", - сказал глава государства.
В Кремле этот факт не отрицают, однако подчеркнули, что пока деталей нет.
Напомним, ранее в ТКГ сообщили, что встреча Зеленского и Путина может пройти только в нейтральной стране.
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