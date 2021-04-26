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26 апреля 2021, 14:40 38

Зеленский поручил Ермаку подготовить его встречу с Путиным

26 апреля 2021, 14:40 38
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Пока неизвестно, где именно состоится встреча
Пока неизвестно, где именно состоится встреча
Офис президента
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українською мовою

Президент Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организацию встречи с Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в ходе поездки на ЧАЭС, пишет RegioNews.

"Я действительно предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил в Москве. Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться", - сказал глава государства.

В Кремле этот факт не отрицают, однако подчеркнули, что пока деталей нет.

Напомним, ранее в ТКГ сообщили, что встреча Зеленского и Путина может пройти только в нейтральной стране.

Украина Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента президент

 
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