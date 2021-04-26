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В "Слуге народа" рассказали, где сможет работать Витренко после Минэнерго
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26 апреля 2021, 16:23 186

В "Слуге народа" рассказали, где сможет работать Витренко после Минэнерго

26 апреля 2021, 16:23 186
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Фото: из открытых источников
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В случае назначения Германа Галущенко на должность министра энергетики, нынешнему временному главе ведомства Юрию Витренко могут предложить должность в Офисе президента.

Об этом во время брифинга сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Не знаю, кем останется в команде Витренко, к его деловым качествам вопросов не возникает, он профессионал... Возможно, в Офисе президента. Как вы видите, господин Милованов в правительстве закончил работу, но потом присоединился к команде Офиса президента, как советник", - сказал Корниенко.

Он добавил, что Верховная Рада может на отдельном внеочередном заседании рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко министром энергетики уже в четверг, 29 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги" рассматривают кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики.

Офис президента Юрий Витренко Слуга народа Министерство энергетика

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