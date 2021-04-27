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27 апреля 2021, 09:46 2089

В Киеве задержали 16-летнего парня на тройном убийстве своих родных

27 апреля 2021, 09:46 2089
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За содеянное парню грозит пожизненное заключение
Фото: из открытых источников
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Правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства: погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Попав в квартиру, правоохранители обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 УПК. При себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - рассказали в полиции.

Как выяснилось, подросток во время очередного конфликта с родителями сначала нанес смертельные ранения своему отцу и матери, а затем так же убил малолетнего брата. После содеянного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он скрылся.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. В ближайшее время парню будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле это произошло на глазах сына убитого.

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