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22 апреля 2021, 15:32 277

Мэр Доброполья Аксенов досрочно сложил свои полномочия

22 апреля 2021, 15:32 277
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Фото: из открытых источников
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Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов 21 апреля досрочно сложил свои полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета, передает RegioNews.

К сведению депутатов доведен факт досрочного прекращения полномочий Добропольского городского головы Андрея Аксенова. С соответствующим заявлением Андрей Анатольевич обратился в связи с избранием его народным депутатом Украины", - сообщили в городском совете.

Там добавили, что временно исполняющим обязанности мэра города будет секретарь городского совета Виталий Шевченко.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.

Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.

16 апреля Рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова.

выборы мэр депутат горсовет Донецкая область Андрей Аксенов

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