Мэр Доброполья Аксенов досрочно сложил свои полномочия
Во время довыборов в Раду 28 марта он был избран народным депутатом
Во время довыборов в Раду 28 марта он был избран народным депутатом
Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов 21 апреля досрочно сложил свои полномочия.
Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета, передает RegioNews.
К сведению депутатов доведен факт досрочного прекращения полномочий Добропольского городского головы Андрея Аксенова. С соответствующим заявлением Андрей Анатольевич обратился в связи с избранием его народным депутатом Украины", - сообщили в городском совете.
Там добавили, что временно исполняющим обязанности мэра города будет секретарь городского совета Виталий Шевченко.
Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.
Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.
Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.
16 апреля Рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова.
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