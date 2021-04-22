Мэр Доброполья Аксенов досрочно сложил свои полномочия

Во время довыборов в Раду 28 марта он был избран народным депутатом

Во время довыборов в Раду 28 марта он был избран народным депутатом

Фото: из открытых источников

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов 21 апреля досрочно сложил свои полномочия.

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