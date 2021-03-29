Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области - ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов

Фото: из открытых источников

Мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов побеждает на выборах народного депуатата по округу №50 в Донецкой области.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Так, по итогам обработки 100% протоколов с участков, он получил 19 949 голосов, что составляет 65,46%.

Валентин Рыбин от "Партии Шария" получил 3963 голосов, что составляет 13%. Кандидат от "Европейской Солидарности" и фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко третья, ее результат - 2039 голосов (6,69%).

Справка: по данным СМИ, Андрей Аксенов имеет двойное гражданство - Украины и России. В 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, он организовал псевдореферендум. В октябре 2015 года был избран мэром Доброполья Донецкой области.

В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в подделке и использовании документов ради незаконного посещения оккупированного Крыма. Также он был фигурантом коррупционного дела. В январе 2019 года Андрея Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимали 32 кандидата.