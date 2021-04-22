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22 апреля 2021, 11:16 654

Контрдиверсионные мероприятия на Донбассе: СБУ разоблачила двух организаторов псевдореферендума

22 апреля 2021, 11:16 654
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Фото: из открытых источников
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В Волновахском районе Донецкой области СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также установлены два организаторов псевдореферендума 2014 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили места жительства участников банд-группировок так называемой "ДНР". Они входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков.

Сейчас проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, в отношении них будут открыты уголовные производства.

Кроме того, в доме одного из боевиков был обнаружен тайник с боевыми средствами поражения. Из схрона было изъято 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. Злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

Проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года в Донецкой области. По разоблаченным фактам решается вопрос об открытии уголовных производств.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники с нарушением линий отвода, в том числе 12 реактивных систем залпового огня "Град".

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