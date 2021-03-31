Лицо с двойным гражданством не может быть нардепом – Стефанчук об Аксенове

Но факты должны быть юридически подтверждены

Но факты должны быть юридически подтверждены

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В случае подтверждения информации о российском гражданстве у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент в округе №50 в Донецкой области, ЦИК и Верховная Рада должны на это отреагировать.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на ICTV.

Также соответствующая реакция должна быть, если будет подтверждена причастность Аксенова в организации "референдума” о самоопределении "ДНР” в Доброполье.

Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты в отношении Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать, – уточнил Руслан Стефанчук.

По его словам, нельзя допускать ситуацию, чтобы у народного депутата Украины было подтверждено двойное гражданство.

О причастности Аксенова к организации "референдума” факты должна подтвердить СБУ.

Как сообщалось, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду на Донбассе. Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов.