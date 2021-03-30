ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области
Наибольшее количество голосов избирателей получил Аксенов
Наибольшее количество голосов избирателей получил Аксенов
Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Протокол приняли без замечаний и отправили на дальнейшую обработку", - говорится в сообщении.
Напомним, что ОИК объявила результаты голосования 29 марта. Наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской голова Андрей Аксенов.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад