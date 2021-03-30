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30 марта 2021, 15:09 52

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области

30 марта 2021, 15:09 52
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Наибольшее количество голосов избирателей получил Аксенов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Протокол приняли без замечаний и отправили на дальнейшую обработку", - говорится в сообщении.

Напомним, что ОИК объявила результаты голосования 29 марта. Наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской голова Андрей Аксенов.

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