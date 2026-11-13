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13 ноября 2026, 19:24

В Харькове нашли мертвого кота с многочисленными ранами: полиция открыла уголовное производство

13 ноября 2026, 19:24
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Фото иллюстративное
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В Немышлянском районе Харькова правоохранители расследуют обстоятельства гибели кота, обнаруженного возле жилого дома с многочисленными телесными повреждениями. Уголовное производство открыли по факту жестокого обращения с животными

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

10 ноября в полицию обратился местный житель, который сообщил об обнаружении раненого животного у дома. На место выезжала следственно-оперативная группа.

По этому факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Полицейские устанавливают возможных свидетелей происшествия и выясняют все обстоятельства гибели кота. Тело животного передали в КП "Центр обращения с животными" для погребения.

Напомним, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра компания подростков стреляла по собакам из пневматического пистолета.

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