В Харькове нашли мертвого кота с многочисленными ранами: полиция открыла уголовное производство

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В Немышлянском районе Харькова правоохранители расследуют обстоятельства гибели кота, обнаруженного возле жилого дома с многочисленными телесными повреждениями. Уголовное производство открыли по факту жестокого обращения с животными

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

10 ноября в полицию обратился местный житель, который сообщил об обнаружении раненого животного у дома. На место выезжала следственно-оперативная группа.

По этому факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Полицейские устанавливают возможных свидетелей происшествия и выясняют все обстоятельства гибели кота. Тело животного передали в КП "Центр обращения с животными" для погребения.

Напомним, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра компания подростков стреляла по собакам из пневматического пистолета.