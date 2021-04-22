Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження

Під час довиборів в Раду 28 березня його обрали народним депутатом

Під час довиборів в Раду 28 березня його обрали народним депутатом

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Добропільської міської ради, передає RegioNews.

До відома депутатів доведено факт дострокового припинення повноважень Добропільського міського голови Андрія Аксьонова. З відповідною заявою Андрій Анатолійович звернувся у зв’язку з обранням його народним депутатом України", – повідомили у міській раді.

Там додали, що тимчасовим виконувачем обов’язки мера міста буде секретар міської ради Віталій Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.

16 квітня Рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова.