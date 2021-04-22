Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження
Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов 21 квітня достроково склав свої повноваження.
Про це повідомляє пресслужба Добропільської міської ради, передає RegioNews.
До відома депутатів доведено факт дострокового припинення повноважень Добропільського міського голови Андрія Аксьонова. З відповідною заявою Андрій Анатолійович звернувся у зв’язку з обранням його народним депутатом України", – повідомили у міській раді.
Там додали, що тимчасовим виконувачем обов’язки мера міста буде секретар міської ради Віталій Шевченко.
Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.
Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.
Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.