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20 апреля 2021, 16:59 5

В Одесской области стартовали антитеррористические учения

20 апреля 2021, 16:59 5
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Они продлятся три дня
Они продлятся три дня
Фото: Сайт СБУ
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20 апреля в Одесской области стартовали антитеррористические учения.

Как сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, 20-23 апреля региональная координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся на территории Суворовского района Одессы и села Усатово.

Цель учений - отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористических групп, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнения комплекса других мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Известно, что в учениях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях.

Одесса СБУ учения террористы Одесская область

 
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