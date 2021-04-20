В Одесской области стартовали антитеррористические учения

Они продлятся три дня

Они продлятся три дня

Фото: Сайт СБУ

Как сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, 20-23 апреля региональная координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся на территории Суворовского района Одессы и села Усатово.

Цель учений - отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористических групп, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнения комплекса других мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Известно, что в учениях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях.