08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
09:42  20 апреля
Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 11:51 7

Сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях - СБУ

20 апреля 2021, 11:51 7
Читайте також українською мовою
Страна-агрессор может провоцировать акции протеста и беспорядки
Страна-агрессор может провоцировать акции протеста и беспорядки
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу", передает RegioNews.

"Конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это - одна из специфики службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление", - сказал Дехтяренко, отвечая на вопрос, проверяют ли правоохранители информацию о раздувание сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины.

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивания агрессивной риторики со стороны страны-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия.

На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит запланированные масштабные антитеррористические учения", - рассказал спикер.

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки. Дехтяренко заверил, что спецслужбы к попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации относятся с особым вниманием.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

РФ агрессия СБУ террористы обучение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua