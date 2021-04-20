Сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях - СБУ

Страна-агрессор может провоцировать акции протеста и беспорядки

Страна-агрессор может провоцировать акции протеста и беспорядки

Фото: СБУ

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу", передает RegioNews.

"Конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это - одна из специфики службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление", - сказал Дехтяренко, отвечая на вопрос, проверяют ли правоохранители информацию о раздувание сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины.

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивания агрессивной риторики со стороны страны-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия.

На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит запланированные масштабные антитеррористические учения", - рассказал спикер.

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки. Дехтяренко заверил, что спецслужбы к попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации относятся с особым вниманием.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.