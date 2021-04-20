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20 апреля 2021, 15:48 1099

Стало известно имя претендента на пост главы Минэнерго, - СМИ

20 апреля 2021, 15:48 1099
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С кандидатом встретится фракци "Слуга народа"
С кандидатом встретится фракци "Слуга народа"
Фото atom.gov.ua
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В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" (СН) проведет встречу с кандидатом на пост министра энергетики.

Об этом сообщил источник во фракции СН, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

На эту должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Могу подтвердить, что рассматривают кандидатуру Германа, - уточнил собеседник.

Как сообщалось 7 апреля, Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении. О своей отставке он вроде начал говорить около двух недель назад.

На следующий день Витренко опроверг слухи о своей отставке. И.о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара.

Впоследствии сообщалось, что Витренко вроде не уходит, но кандидатов на его должность рассматривают, - СМИ. Большинство из них претендовали на пост министра энергетики еще в 2020 году.

Слуга народа Кандидат фракция руководитель Минэнерго Герман Галущенко

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