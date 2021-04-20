Стало известно имя претендента на пост главы Минэнерго, - СМИ
С кандидатом встретится фракци "Слуга народа"
С кандидатом встретится фракци "Слуга народа"
В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" (СН) проведет встречу с кандидатом на пост министра энергетики.
Об этом сообщил источник во фракции СН, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
На эту должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Могу подтвердить, что рассматривают кандидатуру Германа, - уточнил собеседник.
Как сообщалось 7 апреля, Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении. О своей отставке он вроде начал говорить около двух недель назад.
На следующий день Витренко опроверг слухи о своей отставке. И.о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара.
Впоследствии сообщалось, что Витренко вроде не уходит, но кандидатов на его должность рассматривают, - СМИ. Большинство из них претендовали на пост министра энергетики еще в 2020 году.
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