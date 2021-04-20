Встреча "слуги" Шевченко с Лукашенко: в правящей партии ждут объяснений

В "Слуге народа" отреагировали на встречу нардепа с президентом Беларуси

В "Слуге народа" отреагировали на встречу нардепа с президентом Беларуси

Фото: belta.by

Встреча народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялась по его личной инициативе, и во время поездки в Беларусь он не представляет Украину.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, передает RegioNews.

Корниенко утверждает, что Шевченко не был делегирован партией, министерством иностранных дел или Офисом президента на проведение любых переговоров "с официальными лицами Беларуси".

Кроме того, Евгений Шевченко не входит в состав делегации Верховной Рады в Беларуси.

Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, является его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", - заявил Корниенко.

Он добавил, что такие действия "как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях".

Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений после его возвращения", - отметил Корниенко.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.