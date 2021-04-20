08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
09:42  20 апреля
Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 12:39 74

Встреча "слуги" Шевченко с Лукашенко: в правящей партии ждут объяснений

20 апреля 2021, 12:39 74
Читайте також українською мовою
В "Слуге народа" отреагировали на встречу нардепа с президентом Беларуси
В "Слуге народа" отреагировали на встречу нардепа с президентом Беларуси
Фото: belta.by
Читайте також
українською мовою

Встреча народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялась по его личной инициативе, и во время поездки в Беларусь он не представляет Украину.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, передает RegioNews.

Корниенко утверждает, что Шевченко не был делегирован партией, министерством иностранных дел или Офисом президента на проведение любых переговоров "с официальными лицами Беларуси".

Кроме того, Евгений Шевченко не входит в состав делегации Верховной Рады в Беларуси.

Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, является его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", - заявил Корниенко.

Он добавил, что такие действия "как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях".

Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений после его возвращения", - отметил Корниенко.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.

Минск заявление Беларусь Слуга народа нардеп Александр Корниенко

Нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси
20 апреля 2021, 12:11
Тищенко организовал праздник в карантин в отеле тестя главы Черкасской ОГА - новые подробности
19 апреля 2021, 21:31
Вечеринка нардепа Тищенко во время локдауна: полиция открыла дело
19 апреля 2021, 11:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua