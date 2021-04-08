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08 апреля 2021, 09:44 104

Витренко опроверг слухи о своей отставке

08 апреля 2021, 09:44 104
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В.о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара
В.о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара
Фото: Facebook
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Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сегодня, 8 апреля, вернулся к исполнению своих обязанностей после командировки в Катар и опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что он якобы написал заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Слухи о нареканиях со стороны Правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности Министра энергетики", - заявил Витренко.

Отмечается, что Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

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