Рада будет работать до мая в режиме внеочередных заседаний

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

До 1 мая желательно, чтобы мы уже вышли с проголосованным законом о земле общинам и приступили к рассмотрению следующего закона об открытии земельных аукционов. А параллельно будем собирать внеочередные заседания и решать те вопросы, которые накопились", - сказал он.