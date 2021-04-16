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16 апреля 2021, 16:44 46

Рада будет работать до мая в режиме внеочередных заседаний

16 апреля 2021, 16:44 46
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В повестке дня этих заседаний в основном вопросы, связанные с рынком земли
В повестке дня этих заседаний в основном вопросы, связанные с рынком земли
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада будет работать в режиме внеочередных пленарных заседаний по крайней мере до 1 мая.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

До 1 мая желательно, чтобы мы уже вышли с проголосованным законом о земле общинам и приступили к рассмотрению следующего закона об открытии земельных аукционов. А параллельно будем собирать внеочередные заседания и решать те вопросы, которые накопились", - сказал он.

Корниенко отметил, что на протяжении этой пленарной недели депутаты рассмотрели еще треть поправок к земельным проектам законов.

Напомним, рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова.

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