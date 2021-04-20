08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
15:29  20 квітня
У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
08:11  20 квітня
Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 15:48 1038

Стало відоме ім'я претендента на пост глави Міненерго, - ЗМІ

20 квітня 2021, 15:48 1038
Читайте также на русском языке
З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"
З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"
Фото atom.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики.

Про це повідомило джерело у фракції СН, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа, - уточнив співрозмовник.

Як повідомлялося 7 квітня, Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свою відставку він начебто почав говорити близько двох тижнів тому.

Наступного дня Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.

Згодом повідомлялося, що Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ. Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році.

Слуга народа Кандидат фракція керівник Міненерго Герман Галущенко

У "Слузі народу" вважають, що з Тищенком через вечірку має розбиратися Арахамія
20 квітня 2021, 14:19
Зустріч "слуги” Шевченка із Лукашенком: у правлячій партії чекають пояснень
20 квітня 2021, 12:39
Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань
16 квітня 2021, 16:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua