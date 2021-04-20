Стало відоме ім'я претендента на пост глави Міненерго, - ЗМІ
З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"
З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"
У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики.
Про це повідомило джерело у фракції СН, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.
Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа, - уточнив співрозмовник.
Як повідомлялося 7 квітня, Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свою відставку він начебто почав говорити близько двох тижнів тому.
Наступного дня Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.
Згодом повідомлялося, що Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ. Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році.
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