Стало відоме ім'я претендента на пост глави Міненерго, - ЗМІ

З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"

З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу"

Фото atom.gov.ua

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики.

Про це повідомило джерело у фракції СН, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа, - уточнив співрозмовник.

Як повідомлялося 7 квітня, Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свою відставку він начебто почав говорити близько двох тижнів тому.

Наступного дня Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.

Згодом повідомлялося, що Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ. Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році.