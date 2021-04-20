В "Слуге народа" считают, что с Тищенко из-за вечеринки должен разбираться Арахамия

Тищенко является заместителем Арахамії во фракции

Тищенко является заместителем Арахамії во фракции

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, такое мнение выразил нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

Лично я очень негативно оцениваю такой уже второй случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда здесь, где мы находимся, ограничение одного человека во время обеда за столиком и просят, если сели вдвоем, рассесться, все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы. Скажу так: я бы такого не сделала", - сказала Кравчук.

Она также рассказала, как принято действовать во фракции в подобных скандальных случаях.

У нас 245 народных депутатов, это в 10 раз больше, чем в самой маленькой фракции. Очень много людей. Если бывают случаи, которые выходят за рамки приличия, морали или нарушают какие-либо ограничения, то разговор ведет заместитель главы фракции. Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - отметила она.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены, гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Также в "Слуги народа" подумают над санкциями до нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауна. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.

Как сообщалось, относительно вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна, полиция открыла дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.