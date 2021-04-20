"Слуга народа" соберется на заседание фракции из-за Тищенко и Шевченко

Также депутаты фракции Зеленского обсудят кандидатуру министра энергетики

Также депутаты фракции Зеленского обсудят кандидатуру министра энергетики

Фото: из открытых источников

В четверг, 22 апреля, депутаты правящей фракции "Слуга народа" соберутся на заседание, во время которого планируют обсудить скандалы довокола подпольной вечеринки нардепа Николая Тищенко и визит депутата Евгения Шевченко в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

В четверг заседание фракции "Слуга народа" по Zoom. Обсудим: кандидат на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - рассказала нардеп.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены, гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Позже стало известно, что в "Слуги народа" подумают над санкциями до нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауна. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.

Как сообщалось, относительно вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна, полиция открыла дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.