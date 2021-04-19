Вечеринка в локдаун: нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены

Гости вечеринки были без масок и не придерживались карантинных ограничений

Гости вечеринки были без масок и не придерживались карантинных ограничений

Фото: из открытых источников

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил пышную вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Как отмечает издание, исходя из интерьера помещения, в котором происходит празднование, вечеринка вероятно состоялась в ресторане киевского отеля Fairmont. Как видно на записи, персонал заведения носит медицинские маски, а вот гости - нет.

Отметим, что согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий", - напоминают в издании.

В то же время, один из помощников нардепа сообщил, что мероприятие в честь жены Тищенко проходило якобы у нардепа дома. Однако журналисты засняли машину Тищенко около отеля Fairmont. "То есть вечеринка проходит, судя по всему, именно там", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 24 марта, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа". Решение было принято на собрании облпарторганизации.

Позднее "Слуги народа" искали крота и "зарезали" Николая Тищенко. Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции.

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