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20 апреля 2021, 12:11 70

Нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси

20 апреля 2021, 12:11 70
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Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске
Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске
Фото: belta.by
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве с белорусским президентом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".

По словам Лукашенко, ему приятно познакомиться с нардепом: "Оказывается, есть в Украине еще люди, которые уважают белорусов".

На что Шевченко ответил, что для него большая честь познакомиться, и он об этом давно мечтал.

Белорусский президент надеется, что эта встреча станет хорошим сигналом для развития украинско-белорусских отношений.

Напомним, ранее Беларусь ограничила въезд украинцев на свою территорию.

политика Беларусь Слуга народа Александр Лукашенко дипломатия

 
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