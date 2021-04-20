Нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси
Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске
Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве с белорусским президентом.
Как передает RegioNews, об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".
По словам Лукашенко, ему приятно познакомиться с нардепом: "Оказывается, есть в Украине еще люди, которые уважают белорусов".
На что Шевченко ответил, что для него большая честь познакомиться, и он об этом давно мечтал.
Белорусский президент надеется, что эта встреча станет хорошим сигналом для развития украинско-белорусских отношений.
Напомним, ранее Беларусь ограничила въезд украинцев на свою территорию.
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