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19 апреля 2021, 11:19 1696

Вечеринка нардепа Тищенко во время локдауна: полиция открыла дело

19 апреля 2021, 11:19 1696
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На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента
На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента
Фото: Telegram
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мега-вечеринки, которую в разгар карантина и несмотря на запрет организовал народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в киевском отеле Fairmont.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города Киева, передает RegioNews.

Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещение и проводят первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - добавили в полиции Киева.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не придерживались карантинных ограничений.

карантин праздник Слуга народа уголовное дело Нацполиция Николай Тищенко

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