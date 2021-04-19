08:59  19 апреля
В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  19 апреля
Ранения не совместимые с жизнью: на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2021, 11:14 1799

В "Слуге народа" подумают над санкциями к нардепу Тищенко за вечеринку в разгар локдауна

19 апреля 2021, 11:14 1799
Читайте також українською мовою
Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии
Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг празднования в разгар локдауна нардепом Николаем Тищенко дня рождения его жены в ресторане отеля Fairmont.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану", - заявил глава "слуг".

По его словам, во фракции научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию, поскольку неоднократно уже были участниками и свидетелями различных медиа скандалов, как с участием Тищенко, так и других депутатов.

У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", - заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил пышную вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.

праздник Слуга народа Николай Тищенко Александр Корниенко депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram