В "Слуге народа" подумают над санкциями к нардепу Тищенко за вечеринку в разгар локдауна

Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии

Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии

Фото: из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг празднования в разгар локдауна нардепом Николаем Тищенко дня рождения его жены в ресторане отеля Fairmont.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану", - заявил глава "слуг".

По его словам, во фракции научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию, поскольку неоднократно уже были участниками и свидетелями различных медиа скандалов, как с участием Тищенко, так и других депутатов.

У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", - заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил пышную вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.