В шести регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

С начала кампании в Украине получили вакцину 450 647 граждан

С начала кампании в Украине получили вакцину 450 647 граждан

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 18 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 1453 человек, в Киеве и пяти областях не делали ни одной прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Больше прививок за прошедшие сутки сделали в Киевской (216) и Волынской (160) областях.

Ни одной прививки не сделали в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В остальных регионах вакцинировали по 10 - 40 граждан.

450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - написал он.

Вакцинацию проводили 45 мобильных бригад и 19 пунктов. В лист ожидания вакцинации записались 468 490 человек.

Напомним, в Украине начали делать прививки вакциной Pfizer, первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Киевской области.