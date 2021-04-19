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19 апреля 2021, 10:40 8

В шести регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

19 апреля 2021, 10:40 8
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С начала кампании в Украине получили вакцину 450 647 граждан
С начала кампании в Украине получили вакцину 450 647 граждан
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 18 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 1453 человек, в Киеве и пяти областях не делали ни одной прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Больше прививок за прошедшие сутки сделали в Киевской (216) и Волынской (160) областях.

Ни одной прививки не сделали в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В остальных регионах вакцинировали по 10 - 40 граждан.

450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - написал он.

Вакцинацию проводили 45 мобильных бригад и 19 пунктов. В лист ожидания вакцинации записались 468 490 человек.

Напомним, в Украине начали делать прививки вакциной Pfizer, первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Киевской области.

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