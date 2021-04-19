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19 апреля 2021, 12:51 18

На Франковщине СБУ обнаружила иностранное гражданство у трех топ-чиновников

19 апреля 2021, 12:51 18
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Один из них имел доступ к секретной информации
Один из них имел доступ к секретной информации
Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области обнаружили наличие двойного гражданства у чиновника областной государственной администрации и еще двух должностных лиц.

Об этом сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Контрразведка СБУ разоблачила трех чиновников органов исполнительной власти в Ивано-Франковской области на двойном гражданстве. Должности госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в том числе в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Факт наличия паспорта иностранного государства подтвердился у заместителя директора одного из департаментов облгосадминистрации.

Также по данным СБУ, иностранное гражданство имел чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. В ведомстве отметили, что его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.

С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда", - добавили в спецслужбе.

Чиновники были уволены от занимаемых должностей, поскольку этого требует Закон Украины "О государственной службе" в случае установления факта наличия у госслужащего иностранного гражданства.

После обжалования соответствующего решения двумя чиновниками, Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы. Третья нарушительница не обжаловала свое увольнение в судебных инстанциях. Продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этой категории лиц за рубежом", - заявили в Службе безопасности Украины.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему в "Киевстройреконструкции".

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