В Киеве СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему в "Киевстройреконструкции"
Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". В настоящее время проведены следственные действия по местам проживания и работы подозреваемых в совершении преступления.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Один из должностных лиц этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Выяснено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупки оборудования", - говорится в сообщении.
Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом, злоупотребление служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах.
Напомним, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.