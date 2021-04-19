В Киеве СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему в "Киевстройреконструкции"

Организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету на более 4,8 млн грн

Организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету на более 4,8 млн грн

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Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". В настоящее время проведены следственные действия по местам проживания и работы подозреваемых в совершении преступления.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Один из должностных лиц этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Выяснено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупки оборудования", - говорится в сообщении.

Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом, злоупотребление служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах.

Напомним, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.