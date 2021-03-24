10:46  24 марта
В "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги
09:14  24 марта
В МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах
08:11  24 марта
Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
UA | RU
UA | RU
24 марта 2021, 08:39 384

В Одесской области внезапно умерла вакцинированная военная

24 марта 2021, 08:39 384
Читайте також українською мовою
Женщина на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса
Женщина на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Одесской области за пределами воинской части и во внеслужебное время потеряла сознание женщина-военнослужащий, а медикам не удалось ее реанимировать. Отмечается, что женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

Она должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС потому 21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - говорится в сообщении.

Вакцинация была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

В командовании просят представителей общественности не делать преждевременных выводов относительно причин и обстоятельств смерти военнослужащего и дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы, которую назначили на 24 марта.

Напомним, 22 марта в Украине вакцинировано против коронавируса 10 904 человек, это на 8189 прививок больше, чем накануне.

вакцина военные ВСУ женщины Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua