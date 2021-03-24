В Одесской области внезапно умерла вакцинированная военная

Женщина на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса

Женщина на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса

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В Одесской области за пределами воинской части и во внеслужебное время потеряла сознание женщина-военнослужащий, а медикам не удалось ее реанимировать. Отмечается, что женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

Она должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС потому 21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - говорится в сообщении.

Вакцинация была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

В командовании просят представителей общественности не делать преждевременных выводов относительно причин и обстоятельств смерти военнослужащего и дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы, которую назначили на 24 марта.

Напомним, 22 марта в Украине вакцинировано против коронавируса 10 904 человек, это на 8189 прививок больше, чем накануне.