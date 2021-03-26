Степанов рассказал, из-за чего умерли вакцинированы от COVID-19 украинцы

Вакцина тут ни к чему, уверяет министр

Вакцина тут ни к чему, уверяет министр

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По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, смерти двух украинцев, которые умерли после прививок вакциной CoviShield никак не связанные с самой вакцинацией против коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал во время эфира на телеканале Украина 24.

Что касается этих двух случаев. Было сделано сечение. Судмедэксперт сделал соответствующее заключение, какова причина смерти каждого человека. В первом случае — это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором — это был острый ишемический инсульт", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, на Одесчине 23 марта умерла женщина-военнослужащий через 2 дня после получения прививки, а 24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У него были сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а 15 марта ему сделали прививку против COVID-19.