На Львівщині помер чоловік після щеплення вакциною Covishield

Це вже четверта смерть в Україні, яка сталася після вакцинації

Це вже четверта смерть в Україні, яка сталася після вакцинації

Фото: із відкритих джерел

16 квітня у Львівській області помер чоловік віком 63 роки, який напередодні вакцинувався препаратом від COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.

Сьогодні помер чоловік 63 років. За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15.04.2021 року чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield”, - написав голова ОДА.

Козицький додав, що випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, адже смерть сталася упродовж 30 днів після вакцинації.

Пізніше він уточнив, що чоловік мав низку серцевих захворювань.

За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", - написав він.

Нагадаємо, на Одещині 23 березня померла жінка-військовослужбовець через 2 дні після отримання щеплення, а 24 березня у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Він мав серцево-судинні захворювання і діабет, а 15 березня йому зробили щеплення проти COVID-19.

Згодом Степанов розповів, через що померли вакциновані від COVID-19 українці.