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17 апреля 2021, 10:24 27

Коронавирус в Украине: зафиксировано 15 тысяч новых случаев, больше всего на Харьковщине

17 апреля 2021, 10:24 27
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 16 апреля в Украине зафиксировали 14 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

От коронавируса умерли 440 граждан, 9 736 человек смогли преодолеть болезнь. Были госпитализированы 4 100 человек, выписали из больниц 4 327 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сделали 105 215 тестов на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127. Также было проведено 39 213 тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 1 936 228 человек;
  • выздоровели 1 475 556 человек;
  • летальных исходов - 39 536.

Напомним, 16 апреля в Украине за сутки зафиксировали более 17 тысяч новых случаев заражения, больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377).

коронавирус Украина болезнь Минздрав статистика сводка пациенты

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