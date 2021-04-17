Коронавирус в Украине: зафиксировано 15 тысяч новых случаев, больше всего на Харьковщине

Показатель смертей от COVID-19 и госпитализаций остается высоким

Показатель смертей от COVID-19 и госпитализаций остается высоким

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 16 апреля в Украине зафиксировали 14 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

От коронавируса умерли 440 граждан, 9 736 человек смогли преодолеть болезнь. Были госпитализированы 4 100 человек, выписали из больниц 4 327 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сделали 105 215 тестов на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127. Также было проведено 39 213 тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине:

заболели 1 936 228 человек;

выздоровели 1 475 556 человек;

летальных исходов - 39 536.

Напомним, 16 апреля в Украине за сутки зафиксировали более 17 тысяч новых случаев заражения, больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377).