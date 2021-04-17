В регионы сегодня доставят первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer

На региональные склады вакцину планируют довозить каждую неделю

На региональные склады вакцину планируют довозить каждую неделю

Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 апреля все регионы Украины получат по 1170 доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

Известно, что 18 апреля вакцинацию препаратом начнут делать в Киевской области, в других регионах прививки начнут делать 19 апреля, после завершения доставки на областные склады.

Вместе с вакцинами будут развозить раствор для разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Вакцину Pfizer должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 до -80 градусов. На региональные склады вакцину планируют довозить каждую неделю.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.

Также сообщалось, что на Закарпатье планируют доставить 1170 доз вакцины Pfizer.