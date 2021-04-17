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17 апреля 2021, 12:29 2684

Умер народный депутат шести созывов и писатель Владимир Яворивский

17 апреля 2021, 12:29 2684
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В конце 1980-х годов он был одним из основателей Народного руха Украины
В конце 1980-х годов он был одним из основателей Народного руха Украины
Фото: из открытых источников
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На 79-м году жизни скончался народный депутат Украины шести созывов, писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Телишевский, передает RegioNews.

Скончался Владимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память", - написал Телишевский.

Владимир Яворивський - украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины первого, второго и еще четырех созывов Верховной Рады. Он родился 11 октября 1942 года в селе Текливка Винницкой области.

В 2001 - 2011 годах возглавлял Национальный союз писателей Украины. Один из основателей Народного руха Украины. Автор более 10 романов, более 20 сборников рассказов, очерков, повестей. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год).

Напомним, ранее на Винничине умер бывший чиновник ОГА: он недавно сделал COVID-прививку.

смерть депутат нардеп Львовская область Владимир Яворивский

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