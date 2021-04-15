Рада может на следующей неделе взяться за ликвидацию ОАСК, - Разумков

На этой неделе документ рассмотреть уже не удастся

На этой неделе документ рассмотреть уже не удастся

Фото: УНИАН

Законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева может быть рассмотрен на следующей неделе, если для этого инициируют внеочередное заседание Верховной Рады.

Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"По скорости рассмотрения этого законопроекта - он определен президентом как неотложный. Надеюсь, в ближайшее время мы его все же рассмотрим... Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано как внеочередное заседание, оно может быть рассмотрен в первом чтении в стенах Верховной Рады Украины. Но на этой неделе вряд ли возможно его рассмотреть", - сказал спикер.

Он уточнил, что если не будет внеочередное заседание созвано для рассмотрения этого проекта, то он будет включен в повестку дня пленарных заседаний и будет рассмотрен в ближайшее время после завершения рассмотрения проекта 2194.

Также Разумков заявил, что будет поддерживать этот документ.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документа предоставлен статус неотложного.

Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.

14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.