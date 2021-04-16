Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования

Финальные результаты голосования до сих пор не установлены - есть судебные дела

Финальные результаты голосования до сих пор не установлены - есть судебные дела

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой “Уточненный” об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews ссылке на пресс-службу ЦИК.

В частности сообщается, что на данный момент известно о наличии двух судебных дел в отношении составления уточненного протокола окружной комиссией.

По словам главы Комиссии Олега Диденко, ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы и дождется выводов судов относительно того, насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступившие в законную силу.

Таким образом, мы получим окончательные решения, которые будем учитывать при установлении результатов голосования в этом округе”, - отметил он.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись на 87 округе в Ивано-Франковской области окружная комиссия составила уточненный протокол об итогах голосования. Разрыв между кандидатами Василием Вирастюком и Александром Шевченко уменьшился до 422 голосов.