В Кабмине обещают не закрывать страну на локдаун, несмотря на напряженную COVID-ситуацию
Адаптивный карантин, несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом в регионах, показал свою эффективность, поэтому закрывать страну на локдаун нет смысла.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
"Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время в отдельных областях наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций. Это очередное свидетельство того, что адаптивный карантин, введенный правительством - эффективный инструмент", - написал он.
Шмыгаль добавил, что закрывать страну на локдаун не имеет смысла. Он подчеркнул, что местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе.
Напомним, что в Киеве продлили локдаун до конца апреля.