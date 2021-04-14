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14 апреля 2021, 13:22 10

В Кабмине обещают не закрывать страну на локдаун, несмотря на напряженную COVID-ситуацию

14 апреля 2021, 13:22 10
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Там говорят, что адаптивный карантин работает
Фото: Кабмин
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Адаптивный карантин, несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом в регионах, показал свою эффективность, поэтому закрывать страну на локдаун нет смысла.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время в отдельных областях наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций. Это очередное свидетельство того, что адаптивный карантин, введенный правительством - эффективный инструмент", - написал он.

Шмыгаль добавил, что закрывать страну на локдаун не имеет смысла. Он подчеркнул, что местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе.

Напомним, что в Киеве продлили локдаун до конца апреля.

коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль локдаун

 
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