Нанесли ущерб на 270 миллионов: ГБР разоблачило теневую схему импорта товаров

Субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные

Субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные

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Государственное бюро расследований заявило о разоблачении деятельности фирм-импортеров, которые не уплатили НДС на более 270 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.

Применялась схема пересортировки: товар покупался по одной номенклатуре, а реализовывался за другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся так называемыми "скрутками".

Таким образом, только в течение января-марта 2021 года был реализован товар на 1,6 млрд грн, чем нанесен ущерб государству на сумму более 270 млн грн.

Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени", – заявил в.а. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним, вывели в тень 80 млн: СБУ разоблачила на коррупционной схеме руководство "Сумыоблэнерго".