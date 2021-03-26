На должность главы Государственной налоговой претендуют 9 кандидатов
Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАГС.
По данным НАГС, к участию в конкурсе допущены 9 кандидатов.
Среди них:
действующий председатель ГНС Алексей Любченко;
экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;
бывший заместитель министра финансов, гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;
действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников;
экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;
экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;
сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;
сотрудник Укртрансгаза Вячеслав Федоров.
Кроме этого, НАГС объявило конкурсы на первого заместителя и заместителя председателя ГНС.
Как сообщалось, в Украине начал действовать закон о Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.