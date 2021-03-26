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26 марта 2021, 15:28 9

На должность главы Государственной налоговой претендуют 9 кандидатов

26 марта 2021, 15:28 9
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Среди них – действующий глава ГНС и двое его заместителей
Среди них – действующий глава ГНС и двое его заместителей
Фото из открытых источников
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Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАГС.

По данным НАГС, к участию в конкурсе допущены 9 кандидатов.

Среди них:

действующий председатель ГНС Алексей Любченко;

экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;

бывший заместитель министра финансов, гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

сотрудник Укртрансгаза Вячеслав Федоров.

Кроме этого, НАГС объявило конкурсы на первого заместителя и заместителя председателя ГНС.

Как сообщалось, в Украине начал действовать закон о Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

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