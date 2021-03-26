На должность главы Государственной налоговой претендуют 9 кандидатов

Среди них – действующий глава ГНС и двое его заместителей

Среди них – действующий глава ГНС и двое его заместителей

Фото из открытых источников

Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАГС. По данным НАГС, к участию в конкурсе допущены 9 кандидатов. Среди них: действующий председатель ГНС Алексей Любченко; экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов; бывший заместитель министра финансов, гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков; действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников; экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин; экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко; сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера; сотрудник Укртрансгаза Вячеслав Федоров. Кроме этого, НАГС объявило конкурсы на первого заместителя и заместителя председателя ГНС. Как сообщалось, в Украине начал действовать закон о Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

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