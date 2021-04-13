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13 апреля 2021, 21:02 3

Внеочередное заседание Рады 15 апреля: рассмотрят вопрос "євроблях" и лишения свободы за ложь в декларациях

13 апреля 2021, 21:02 3
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Депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы
Депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы
Фото из открытых источников
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В четверг, 15 апреля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на которое планируется вынести 15 вопросов.

Об этом сообщил глава фракции "Голос”, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Депутаты планируют рассмотреть, в том числе, законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях и законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и об изменениях в Таможенный кодекс Украины.

Всем, кто радуется окончанию сегодняшнего пленарного дня... В четверг также внеочередное. И также 15 вопросов! — написал Железняк.

Среди этих 15 вопросов, в частности:

• Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651)
• Проект Закона о конституционной процедуре (№ 4533)
• Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058)
• Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках”, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1)
• Проект Закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год” относительно обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2)
• Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№ 3774)
• Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции” (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173)
• Проект Закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303)
• Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства (4643-д)
• Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (4644-д).

Как сообщалось, рассмотрение земельного вопроса в Раде продлится до мая – Разумков. К законопроекту № 2194 осталось рассмотреть около тысячи правок.

Также Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Он заявил, что доверие к этому суду утрачено.

Верховная Рада заседание Голос законопроект внеочередное

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