Выпускники освобождаются от прохождения ГИА

Соответствующий закон приняла Рада

Соответствующий закон приняла Рада

Фото из открытых источников

Ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Учащиеся, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Сегодня соответствующий закон № 5014 приняла Верховная Рада Украины. Это важное решение, учитывая пандемию коронавируса с целью обеспечения равных возможностей для учащихся. Также законодательными изменениями предусмотрено, что учащиеся 11-х классов имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году также Верховная Рада позволила выпускникам сдавать ГИА по желанию. Проект закона внес в Раду президент Зеленский 17 июня.

в Этом Минобразования уволило учеников 4 и 9 классов государственной итоговой аттестации.