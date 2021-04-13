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13 апреля 2021, 18:30 19

Выпускники освобождаются от прохождения ГИА

13 апреля 2021, 18:30 19
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Соответствующий закон приняла Рада
Соответствующий закон приняла Рада
Фото из открытых источников
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Ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Учащиеся, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Сегодня соответствующий закон № 5014 приняла Верховная Рада Украины. Это важное решение, учитывая пандемию коронавируса с целью обеспечения равных возможностей для учащихся.

Также законодательными изменениями предусмотрено, что учащиеся 11-х классов имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году также Верховная Рада позволила выпускникам сдавать ГИА по желанию. Проект закона внес в Раду президент Зеленский 17 июня.

в Этом Минобразования уволило учеников 4 и 9 классов государственной итоговой аттестации.

закон Верховная Рада Сергей Шкарлет ГИА выпускники

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