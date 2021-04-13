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13 апреля 2021, 20:30 1096

Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм

13 апреля 2021, 20:30 1096
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Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата
Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 5187 относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию заседания Верховной рады.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании”, согласно которым восстановить право застрахованных лиц получать материальную помощь по страховым случаям: временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве”.

В случае принятия проекта Закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, в марте Фонд соцстрахования предупреждал о задержках выплат больничных и декретных. Есть задержки в сроках финансирования.

Верховная Рада больничный законопроект социальные выплаты депутаты

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