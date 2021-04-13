Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 5187 относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию заседания Верховной рады.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании”, согласно которым восстановить право застрахованных лиц получать материальную помощь по страховым случаям: временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве”.
В случае принятия проекта Закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, в марте Фонд соцстрахования предупреждал о задержках выплат больничных и декретных. Есть задержки в сроках финансирования.