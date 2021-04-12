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12 апреля 2021, 14:31 551

Рассмотрение земельного вопроса в Раде продлится до мая – Разумков

12 апреля 2021, 14:31 551
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К законопроекту № 2194 осталось рассмотреть около тысячи правок
К законопроекту № 2194 осталось рассмотреть около тысячи правок
Фото из открытых источников
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Рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде по меньшей мере до мая, и выйти из него невозможно.

Об этом на брифинге в понедельник сказал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Регламент Верховной Рады построен следующим образом: если вы зашли в вопрос, пока вы за него не проголосуете, вы выйти не можете. То есть, пока не будет проголосован законопроект 2194, ничего другого сделать нельзя. Поэтому стоит вопрос внеочередных заседаний, — сказал Разумков.

Он напомнил, что к законопроекту № 2194 осталось рассмотреть около тысячи правок.

Плюс-минус до мая, неделю-две, мы должны пройти. Но там следующий законопроект также связан с реформой рынка земли — там немного меньше, всего 700 правок, если я не ошибаюсь. Посмотрим, кто на них будет настаивать, — отметил глава ВР.

Как сообщалось, 12 марта в "Слуге народа" сказали, когда Рада может завершить земельную реформу в Украине. Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

Земельная реформа правки Верховная Рада законопроект Дмитрий Разумков

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